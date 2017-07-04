Британская делегация высоко оценила подготовку Нижнего Новгорода к ЧМ-2018

Сколько "Кучино" в России: что происходит с мусорными полигонами в регионахОбщество 4 июля, 13:58
Тарпищев: пляжный теннис обязательно войдет в программу летних Олимпийских игрСпорт 4 июля, 13:50
Четвертый розыгрыш Кубка президента по самбо пройдет в Лондоне 30 сентябряСпорт 4 июля, 13:43
"Почта России" планирует создать собственную платежную системуЭкономика и бизнес 4 июля, 13:43
Штормовое предупреждение объявлено на Алтае из-за ветра до 28 м/сСибирь 4 июля, 13:36
Путин вручил Си Цзиньпину орден Андрея ПервозванногоПолитика 4 июля, 13:31
ТАСС намерен развивать связи с китайскими коллегамиОбщество 4 июля, 13:25
Додон: Россия разрешила импорт фруктов и овощей из Молдавии через все таможенное посты РФЭкономика и бизнес 4 июля, 13:13
"Куньлунь" к ОИ-2022 хочет иметь в составе только китайских хоккеистовСпорт 4 июля, 13:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июля. /ТАСС/. Делегация посольства Великобритании в РФ во вторник посетила Нижний Новгород. В ходе визита британские представители посетили объекты, которые задействованы в подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС по итогам встречи делегации с директором департамента внешних связей Нижегородской области.
"Нижний Новгород расположен достаточно компактно, это очень удобно для британских болельщиков. Мы посетили нижегородский аэропорт ("Стригино" - прим. ТАСС), он один из немногих аэропортов, где я почувствовал себя очень комфортно. В Нижнем Новгороде будут бесплатные шаттлы между аэропортом и гостиницами для удобства болельщиков, есть планы представить информационные материалы на английском языке в аэропорту, это очень важно", - рассказал британский консул Томас Риган, отвечая на вопрос ТАСС о подготовке города к приему болельщиков.
Консул в ходе встречи заверил, что "особо опасные" британские болельщики не попадут на матчи чемпионата мира по футболу в следующем году. По его словам, около 50 000 "болельщиков - хулиганов" из Британии уже получили запрет на посещение масштабных спортивных мероприятий на ближайшие 5 лет.
"Мы в посольстве сейчас работаем в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами Великобритании и России. У нас одна задача - обеспечить безопасных игр чемпионата мира, я привозил в Россию недавно делегацию представителей британской полиции посмотреть игры Кубка конфедераций. Мы обсудили с ними практические аспекты обеспечения безопасности. У нас в Британии есть процедура контроля продажи билетов силами британской футбольной ассоциации", - добавил Риган.
Как заявили представители британской делегации, они очень надеются на то, что хотя бы одна из футбольных команд Великобритании проведет игру на нижегородском стадионе в следующем году. "Мы посетили стадион, зону для тренировки, чувствуется профессионализм, качество подготовки и энтузиазм. Многое зависит от жеребьевки, но нам будет очень приятно, если одна из британских команд здесь будут играть", - рассказал журналистам министр-советник посольства Великобритании в России по вопросам торговли, науки и климата Джонатан Брентон.
В рамках чемпионата мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей, в том числе 1/4 финала. Региональная программа подготовки Нижегородской области к турниру предусматривает строительство порядка 50 объектов. Общий объем финансирования из всех источников - 71 млрд рублей, из них половина - это федеральные средства, многие проекты реализуются за счет частных инвестиций.