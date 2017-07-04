Игорь Григоренко расторг контракт с ХК "Автомобилист"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Нападающий Игорь Григоренко расторг контракт с екатеринбургским хоккейным клубом "Автомобилист". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт был расторгнут по соглашению сторон. "Нападающий вынужден покинуть команду по семейным обстоятельствам", - говорится в сообщении клуба.

Григоренко подписал контракт с "Автомобилистом" весной. В прошедшем сезоне 34-летний хоккеист выступал за уфимский "Салават Юлаев", за который провел 37 матчей, забросил шесть шайб и сделал четыре результативные передачи. Является обладателем Кубка Гагарина - 2011 в составе "Салавата".

Форвард ранее также выступал за тольяттинскую "Ладу", череповецкую "Северсталь", московский ЦСКА.