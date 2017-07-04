"Тосно" расторг контракт с футболистом Милевским

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тосно" из Ленинградской области по обоюдному соглашению сторон расторг контракт с нападающим Артемом Милевским. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Украинец выступал за "Тосно" с 2016 года, перейдя из румынской "Конкордии". В прошлом сезоне он провел 17 матчей в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и один - в Кубке России.

По итогам прошедшего сезона "Тосно" занял второе место в ФНЛ и впервые вышел в Российскую футбольную премьер-лигу.