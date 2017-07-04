Мутко ожидает, что на ЧМ-2018 приедет до миллиона туристов

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. До миллиона туристов может приехать на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в следующем году. Об этом сообщил во вторник вице-премьер РФ Виталий Мутко, выступая на заседании фракции КПРФ в Госдуме в преддверии запланированного на среду с его участием "Правительственного часа".
"Рассчитываем, что в следующем году Россию [во время ЧМ-2018] посетит до миллиона туристов", - сказал Мутко.
Он отметил, что завершившийся 2 июля Кубок конфедераций позволил увеличить пассажиропоток в России на 17%. "Около 30 тысяч приехало туристов, большинство из Чили, Мексики, как ни странно", - заявил Мутко.
В понедельник состоялось заключительное заседание оперативного штаба Кубка конфедераций. "На заседании было акцентировано внимание на том, что Кубок конфедераций - это только пролог чемпионата мира. Нам нужно сделать выводы и начинать готовиться к чемпионату мира буквально с сегодняшнего дня", - отметил вице-премьер РФ.
Год назад было объявлено, что для россиян минимальная стоимость билетов на матчи чемпионата мира составит 1280 рублей. На вопрос, существует ли вероятность, что цены на билеты будут снижены, Мутко ответил: "Пока не могу об этом говорить, ценовая политика за ФИФА. Опыт специальной четвертой категории ценовой политики именно для болельщиков из России будет таким же - это да, попробуем, чтобы были доступные цены для российских болельщиков".
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.