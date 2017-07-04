ВФЛА призвала атлетов из пула тестирований РУСАДА и IAAF не посещать закрытые города

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) просит спортсменов, включенных в пулы тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Международной ассоциаций легкоатлетических федераций (IAAF) не посещать закрытые административные образования. Об этом сообщается на официальном сайте ВФЛА.
"В настоящее время спортсмены, включенные в пул тестирования РУСАДА и IAAF и проживающие в закрытых административных образованиях (ЗАТО), несут полную ответственность за последствия несоблюдения порядка предоставления информации о местонахождении и доступности для тестирования, - говорится в сообщении. - В том случае, если спортсмен проживает в ЗАТО и инспектор допинг-контроля не может получить доступ к адресу, указанному спортсменом в системе ADAMS, спортсмену будет засчитан пропущенный тест. Напоминаем, что три зафиксированных случая нарушения правил доступности для тестирования (три "флажка") в течение 12 месяцев влекут за собой санкцию в виде дисквалификации".
Членство ВФЛА в составе IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). На этот период IAAF приняла решение позволить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. На данный момент допуск получили 25 российских спортсменов.