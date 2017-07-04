Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВФЛА призвала атлетов из пула тестирований РУСАДА и IAAF не посещать закрытые города

Спорт
4 июля, 17:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

В ВФЛА отметили, что спортсмены несут полную ответственность за последствия несоблюдения порядка предоставления информации о местонахождении и доступности для тестирования

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) просит спортсменов, включенных в пулы тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Международной ассоциаций легкоатлетических федераций (IAAF) не посещать закрытые административные образования. Об этом сообщается на официальном сайте ВФЛА.

"В настоящее время спортсмены, включенные в пул тестирования РУСАДА и IAAF и проживающие в закрытых административных образованиях (ЗАТО), несут полную ответственность за последствия несоблюдения порядка предоставления информации о местонахождении и доступности для тестирования, - говорится в сообщении. - В том случае, если спортсмен проживает в ЗАТО и инспектор допинг-контроля не может получить доступ к адресу, указанному спортсменом в системе ADAMS, спортсмену будет засчитан пропущенный тест. Напоминаем, что три зафиксированных случая нарушения правил доступности для тестирования (три "флажка") в течение 12 месяцев влекут за собой санкцию в виде дисквалификации".

Членство ВФЛА в составе IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). На этот период IAAF приняла решение позволить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. На данный момент допуск получили 25 российских спортсменов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
25
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
20
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторам
Футболисты сборной Португалии
20
Сборная Португалии заняла третье место на Кубке конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Оппозиционер Мальцев покинул РФ из-за уголовного дела
2
Цена американского угля для Украины может составить $110-130 за тонну
3
Арестован подозреваемый в убийстве в Зеленограде
4
СМИ: археологи обнаружили на востоке Китая останки "великанов" возрастом 5 тыс. лет
5
В лесополосе под Омском обнаружены тела трех мужчин
6
Тулеев по инициативе Скворцовой продолжит курс реабилитации в Москве
7
Новый этап программы помощи ипотечникам могут запустить в июле
Темы дня
Загрузка...
Реклама