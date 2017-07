Кабаева выбрана первым послом чемпионата мира по художественной гимнастике 2017 года

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева выбрана первым FIG Ambassador for WCH Pesaro'17! Поздравляем! С этого года Международная федерация гимнастики будет выбирать почетных посланников вида спорта на каждый чемпионат мира. Миссия "посла гимнастики" - популяризация и продвижение вида спорта на международном уровне. Кроме этого, FIG Ambassador примет участие в медальной церемонии чемпионата, его пресс-конференции и прочих публичных мероприятиях. Чемпионат мира состоится в Пезаро(Италия) 30 августа - 3 сентября 2017. Ждем с нетерпением! Olympic champion Alina Kabaeva became first FIG Ambassador for WCH Pesaro'17! Congratulations! Since this year, the International Gymnastics Federation will elect honorary envoys of the sport for every World championships. The mission of the "ambassador of gymnastics" is to popularize and promote the sport at the international level. In addition, FIG Ambassador will take part in the medal ceremony of the championship, its press conference and other public events. #wchpesaro2017

Публикация от Russian RG Federation Official (@rgymrussia) Июл 4 2017 в 5:50 PDT