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Француз Демар стал победителем четвертого этапа веломногодневки "Тур де Франс"

Спорт
4 июля, 18:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

В генеральной классификации лидирует британский гонщик Герайнт Томаc

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Арно Демар

Арно Демар

© EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Француз Арно Демар из команды FDJ одержал победу на четвертом этапе престижной веломногодневки "Тур де Франс". Этап стартовал в люксенбургском Мондорф-ле-Бен, а завершился во французском Вители.

Дистанцию в 207,5 км Демар преодолел за 4 часа 53 минуты и 54 секунды. Вторым финишировал словак Петер Саган из немецкой команды Bora-Hansgrohe, третьим - норвежец Александер Кристофф (Katusha Alpecin).

В генеральной классификации лидирует британский гонщик Герайнт Томас из команды Sky. Вторым в общем зачете идет Саган, проигрывающий лидеру семь секунд. Третье место занимает британец Крис Фрум из команды Sky, который уступает 12 секунд.

"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре, "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш "Тур де Франс" запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.

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