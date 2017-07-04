Француз Демар стал победителем четвертого этапа веломногодневки "Тур де Франс"

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Француз Арно Демар из команды FDJ одержал победу на четвертом этапе престижной веломногодневки "Тур де Франс". Этап стартовал в люксенбургском Мондорф-ле-Бен, а завершился во французском Вители.
Дистанцию в 207,5 км Демар преодолел за 4 часа 53 минуты и 54 секунды. Вторым финишировал словак Петер Саган из немецкой команды Bora-Hansgrohe, третьим - норвежец Александер Кристофф (Katusha Alpecin).
В генеральной классификации лидирует британский гонщик Герайнт Томас из команды Sky. Вторым в общем зачете идет Саган, проигрывающий лидеру семь секунд. Третье место занимает британец Крис Фрум из команды Sky, который уступает 12 секунд.
"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре, "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш "Тур де Франс" запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.