Россиянин Рублев обыграл итальянца Травалью в первом круге Уимблдона

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл итальянца Стефано Травалью в матче первого круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).
Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 7:5, 1:6, 7:5 в пользу 19-летнего Рублева. Матч продолжался 3 часа 25 минут.
В следующем круге Рублев встретится с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом, "посеянным" под 25-м номером.
Турнир завершится 16 июля.