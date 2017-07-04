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Россиянин Рублев обыграл итальянца Травалью в первом круге Уимблдона

Спорт
4 июля, 18:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 7:5, 1:6, 7:5

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Андрей Рублев

Андрей Рублев

© EPA/MARK R. CRISTINO, архив

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл итальянца Стефано Травалью в матче первого круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).

Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 7:5, 1:6, 7:5 в пользу 19-летнего Рублева. Матч продолжался 3 часа 25 минут.

В следующем круге Рублев встретится с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом, "посеянным" под 25-м номером.

Турнир завершится 16 июля.

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