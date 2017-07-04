Шубенков занял второе место на турнире в Венгрии, показав свое лучшее время в сезоне

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года россиянин Сергей Шубенков, выступающий под нейтральным флагом, занял второе место в беге на 110 метров с барьерами на турнире в Венгрии. Спортсмен показал результат 13,01 секунды.
Победителем забега стал Омар Маклеод из Ямайки (12,96), третьим финишировал американец Арис Мерритт (13,11).
Шубенков показал свое лучшее время в сезоне. Предыдущий лучший результат он показал во время предварительного забега на турнире в Париже (13,09).