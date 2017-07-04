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Макарова и Кузнецова вышли во второй круг Уимблдона, где сыграют друг с другом

Спорт
4 июля, 22:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Макарова в первом круге обыграла бельгийку Элисон ван Эйтванк, Кузнецова - Онс Жабер из Туниса

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Светлана Кузнецова

Светлана Кузнецова

© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российские теннисистки Екатерина Макарова и Светлана Кузнецова, "посеянная" на турнире под седьмым номером, сыграют между собой во втором круге Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).

Макарова в первом круге обыграла бельгийку Элисон ван Эйтванк со счетом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 57 минут.

Матч стартового раунда турнира между Кузнецовой и представительницей Туниса Онс Жабер длился 1 час 4 минуты и завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянки.

Уимблдон завершится 16 июля.

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