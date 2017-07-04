NY Post: Ковальчук в сезоне-2017/18 будет выступать в КХЛ

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NY Post: Ковальчук в сезоне-2017/18 будет выступать в КХЛСпорт 4 июля, 23:15
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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российский нападающий Илья Ковальчук, права на которого принадлежат клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси", в сезоне-2017/18 будет выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает издание New York Post.
С 1 июля 2018 года хоккеист станет неограниченно свободным агентом в НХЛ и сможет подписать контракт с любым клубом.
В прошедшем сезоне в КХЛ Ковальчук выступал за СКА. Он провел 78 матчей и набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач). Контракт 34-летнего игрока с петербургским клубом истек 30 апреля.
Kovalchuk will return to KHL for one more season, Post has learned. Will become free agent next 7/1. Am told NJ made effort to make deal.— Larry Brooks (@NYP_Brooksie) 4 июля 2017 г.