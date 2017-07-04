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NY Post: Ковальчук в сезоне-2017/18 будет выступать в КХЛ

Спорт
4 июля, 23:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Контракт 34-летнего форварда со СКА истек 30 апреля

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Илья Ковальчук

Илья Ковальчук

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российский нападающий Илья Ковальчук, права на которого принадлежат клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси", в сезоне-2017/18 будет выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает издание New York Post.

С 1 июля 2018 года хоккеист станет неограниченно свободным агентом в НХЛ и сможет подписать контракт с любым клубом.

В прошедшем сезоне в КХЛ Ковальчук выступал за СКА. Он провел 78 матчей и набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач). Контракт 34-летнего игрока с петербургским клубом истек 30 апреля.

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