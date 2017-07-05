Французские волейболисты обыграли команду США в матче финального этапа Мировой лиги

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сборная Франции одержала победу над командой США в стартовом матче финального этапа волейбольной Мировой лиги. Турнир проходит в бразильской Куритибе.
Встреча завершилась со счетом 3-2. В одной группе с этими командами также выступает сборная Сербии, которая 5 июля сыграет с командой США. 6 июля пройдет матч Франция - Сербия.
В другой группе выступают сборные России, Бразилии и Канады. Накануне в стартовом матче группы бразильцы обыграли канадцев со счетом 3-1. 5 июля российские волейболисты встретятся с командой Канады (начало - 21:05 мск).
В финальном этапе Мировой лиги участвуют шесть сборных, разбитые на две группы по три команды. В полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Турнир завершится 8 июля.