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КПРФ предложит Мутко законодательно запретить покупку в спортклубы иностранных игроков

Спорт
5 июля, 9:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Как заявил журналистам депутат от КПРФ Юрий Афонин, средства должны работать на развитие массового детского и юношеского спорта

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Фракция КПРФ предложит в среду вице-премьеру Виталию Мутко, который выступит на пленарном заседании Госдумы в рамках "правительственного часа", законодательно запретить покупку в спортивные клубы РФ, финансируемые госкорпорациями, иностранных игроков. Об этом сообщил журналистам депутат от КПРФ Юрий Афонин.

"В РФ госкорпорации, бюджеты разных уровней вкладывают деньги не в развитие [спортивной] инфраструктуры, а в покупку дорогостоящих иностранных легионеров. Мы сегодня на отчете вице-премьера выступим с инициативой о законодательном запрете госкорпорациям тратить деньги на покупку иностранных легионеров", - заявил политик.

"Если хотите покупать иностранцев, привлекайте частные средства, выращивайте своих спортсменов, которые заиграют в ведущих клубах мира и Европы", - отметил он.

По словам Афонина, "средства должны работать на развитие массового детского и юношеского спорта".

Депутат уточнил, что соответствующий законопроект фракция КПРФ внесет в Госдуму в осеннюю сессию.

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