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Президент "Витязя": клуб не собирается приобретать хоккеистов московского "Динамо"

Спорт
5 июля, 12:32 UTC+3 ПОДОЛЬСК /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Во вторник Континентальная хоккейная лига сообщила о том, что 42 хоккеистам "Динамо" присвоен статус неограниченно свободных агентов

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Хоккеисты "Витязя"

Хоккеисты "Витязя"

© Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 5 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Витязь" не рассматривает возможность приобретения игроков из московского "Динамо" перед предстоящим сезоном. Об этом ТАСС рассказал президент "Витязя" Михаил Головков.

Во вторник Континентальная хоккейная лига сообщила о том, что 42 хоккеистам "Динамо" присвоен статус неограниченно свободных агентов. АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо" имеет задолженность перед игроками по зарплате за три месяца.

"Мы не рассматриваем никаких игроков из "Динамо", поскольку укомплектованы на данный момент, - сказал Головков. - Команда ["Динамо"], насколько я понимаю и знаю, будет. Тренерский штаб во главе с Владимиром Воробьевым соберет боеспособный коллектив. Наверняка кто-то уйдет, но есть и ребята из Высшей хоккейной лиги [из балашихинского "Динамо"], которые стали чемпионами".

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