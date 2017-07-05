Агент капитана сборной Литвы подтвердил интерес со стороны ФК "Ростов"

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Ростов" действительно интересуется нападающим польской "Ягеллонии", капитаном сборной Литвы Федором Черных. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Андрей Кабуш.

Ранее литовское издание Sportas сообщило, что "Ростов" предложил "Ягеллонии" за Черных €700 тысяч, однако польский клуб не намерен расставаться с 26-летним форвардом меньше, чем за €1 млн.

"Действительно, мы вели диалог с "Ростовом", но в данный момент Федор рассматривает и другие варианты. Игрок полон амбиций и хочет развиваться дальше, перейти в более серьезный клуб, чем сейчас. У нас есть еще несколько предложений как из России, так и Европы, но в данный момент игрок сконцентрирован на Лиге Европе и хочет максимально помочь "Ягеллонии" в этом турнире", - сказал Кабуш.

"Мы не отклоняли запрос "Ростова", просто в данный момент мы рассматриваем все поступившие предложения по игроку. У Черных остался год по контракту, поэтому мы также ведем переговоры и с "Ягеллонией" о возможном продлении, но в данный момент я не буду это комментировать по причине профессиональной этики", - добавил Кабуш.

Черных перешел в "Ягеллонию" из польского "Гурника" летом 2015 года. В сезоне-2016/17 он провел в составе "Ягеллонии" в различных турнирах 35 матчей и забил 13 мячей.