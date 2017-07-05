Мутко: на проведение Всемирного фестиваля молодежи и студентов выделено 4,5 млрд рублей

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 4,5 млрд рублей на проведение Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Об этом на пленарном заседании Госдумы в рамках "правительственного часа" заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Есть указ президента, созданы оргкомитет и план подготовки, - сказал Мутко. - Вместе с Международным союзом молодежи готовится площадка, наша задача - оказать содействие. Правительство выделило 4,5 млрд рублей, созданы все группы, арендованы все помещения. Ряду стран мы окажем поддержку по доставке организаций, будет оказана логистическая поддержка в виде скидок на билеты наших авиакомпаний".

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет 14-22 октября в Москве и Сочи под лозунгом "За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма - уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!".