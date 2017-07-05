Федерация: сборная РФ по тхэквондо должна завоевать минимум четыре олимпийские лицензии

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сборная России по тхэквондо должна завоевать минимум четыре лицензии для выступления на Олимпийских играх в Токио. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов.

"Мы ставим задачу завоевать не менее четырех олимпийских лицензий, надо расширять конкуренцию внутри сборной. Нынешний сезон показал, что конкуренция у нас возросла", - сказал Терехов.

Сборная блестяще выступила на чемпионате мира

Терехов заявил, что сборная России блестяще выступила на чемпионате мира по тхэквондо в Южной Корее.

Россияне на завершившемся чемпионате мира в южнокорейском Муджу заняли четвертое место в общекомандном зачете, завоевав семь медалей. Чемпионом мира в весовой категории до 74 кг стал Максим Храмцов. Для мужской сборной России по тхэквондо это золото стало первым в истории чемпионатов мира, которые проводятся с 1973 года. Серебряными призерами стали Татьяна Кудашова (до 53 кг), Михаил Артамонов (до 57 кг), Владислав Ларин (до 87 кг) и Антон Котков (до 80 кг), бронзовыми - Роман Кузнецов (свыше 87 кг) и Татьяна Кузьмина (до 62 кг).

"Блестящее выступление на чемпионате мира, этот результат закономерен, и это не неожиданность. Если возьмем два последних чемпионата, то мы и раньше выступали блестяще. Нынешнее мировое первенство говорит о том, что у нас больше мировых лидеров, чем два-три, и у нас большой потенциал".