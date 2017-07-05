ФК "Урал" подписал контракт с защитником сборной Армении Арояном

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" подписал контракт с защитником сборной Армении Вараздатом Арояном. Об этом сообщила пресс- служба клуба.
24-летний футболист перешел в "Урал" из иранского "Падиде".
"Еще одним новичком "Урала" в нынешнее трансферное окно стал центральный защитник из Армении Вараздат Ароян. 24-летний игрок, являющийся футболистом основного состава национальной сборной своей страны, присоединился к "Уралу" с первых дней словенских сборов и принимал участие во всех контрольных матчах нашей команды. Накануне футболист, перешедший в "Урал" из иранского "Падиде", поставил подпись под контрактом с екатеринбургским клубом", - говорится в сообщении.
В составе сборной Армении Ароян провел 23 матча. В отборочном турнире к чемпионату мира по футболу 2018 года он сыграл пять матчей и отметился одним забитым мячом.