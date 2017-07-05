МГУ намерен пригласить на работу в антидопинговую лабораторию иностранных специалистов

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. В новой антидопинговой лаборатории, которая будет построена к концу 2017 года на базе Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова, вместе с российскими специалистами будут работать и иностранцы. Об этом сообщил ТАСС ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Лаборатория сейчас находится в стадии строительства, мы укладываемся в срок и должны к концу года уже все сделать, - отметил Садовничий. - Держим постоянный контакт с WADA [Всемирным антидопинговым агентством]на тему будущих взаимоотношений. Скоро у нас начнется набор сотрудников, к которому подойдем с особой тщательностью. В лаборатории будут работать профессора, преподаватели и аспиранты МГУ, планируем также пригласить на работу иностранных специалистов".

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в апреле 2016 года аннулировало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории из-за несоответствия Международному стандарту для лабораторий (ISL) и связанным с ним техническим документам.

"Мы не являемся преемниками той лаборатории, которую закрыли. Но опыт какой-то, конечно, у нее перенимать будем", - подытожил ректор МГУ.

Президент России Владимир Путин 11 октября на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта сообщил о грядущих изменениях в системе управления Московской антидопинговой лаборатории, работу которой будет координировать МГУ. Новая лаборатория получит название "Центр Московского университета (Антидопинговая лаборатория WADA)".

Независимая комиссия WADA 9 ноября 2015 года опубликовала итоги расследования деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), Московской антидопинговой лаборатории, Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Минспорта РФ. Она выдвинула ряд обвинений в отношении официальных лиц и спортсменов. Деятельность Московской антидопинговой лаборатории была приостановлена 10 ноября. Начиная с этой даты, лаборатории было запрещено проводить любую деятельность, связанную с WADA, включая анализ допинг- проб. В мае 2016 года лаборатории было разрешена деятельность по сбору данных для паспортов крови.