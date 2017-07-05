Россиянин Медведев проиграл бельгийцу Бемельмансу во втором круге Уимблдона

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев уступил бельгийцу Рубену Бемельмансу в матче второго круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).

Встреча завершилась в пяти сетах со счетом 6:4, 6:2, 3:6, 2:6, 6:3 в пользу бельгийца. Матч продолжался 2 часа и 50 минут.

Для 21-летнего Медведева, который в первом круге обыграл пятого "сеяного" швейцарца Стэна Вавринку, эта игра стала первой пятисетовой в карьере.

В третьем круге бельгиец сыграет с победителем матча между южноафриканцем Кевином Андерсоном и итальянцем Андреасом Сеппи.

Уимблдон завершится 16 июля.