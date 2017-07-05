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Тренер Владимир Буре перенес инсульт и находится в тяжелом состоянии

Спорт
5 июля, 19:30 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Владимир Буре является отцом бывших хоккеистов Павла и Валерия Буре, которые выступали в Национальной хоккейной лиге

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Владимир Буре

Владимир Буре

© Фотохроника ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренер по физподготовке сборной Белоруссии по хоккею, неоднократный призер Олимпийских игр по плаванию 66-летний Владимир Буре перенес инсульт и находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации хоккея Белоруссии Ярослав Завгородний.

"Владимир Буре перенес инсульт, его состояние тяжелое. Сможет ли он вернуться к работе в сборной Белоруссии, трудно сказать", - сказал Завгородний.

Владимир Буре является отцом бывших хоккеистов Павла и Валерия Буре, которые выступали в Национальной хоккейной лиге. В 2000 и 2003 годах он стал обладателем Кубка Стэнли в качестве тренера по физподготовке "Нью-Джерси". С 2010 по 2012 год был вице-президентом ЦСКА.

Владимир Буре является серебряным и трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр по плаванию, двукратным серебряным призером чемпионатов мира, чемпионом Европы в эстафете 1970 года.

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