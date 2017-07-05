Макдэвид подписал с "Эдмонтоном" рекордный в НХЛ контракт с зарплатой $12,5 млн в год

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Канадский нападающий Коннор Макдэвид подписал восьмилетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" на $100 млн. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение вступит в силу с сезона-2018/19. Макдэвид будет зарабатывать в среднем $12,5 млн долларов в год, что сделает его самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории лиги. Ранее самыми высокооплачиваемыми игроками были нападающие "Чикаго" американец Патрик Кейн и канадец Джонатан Тэйвз, зарабатывающие по $10,5 млн долларов в год.
Макдэвид был выбран "Эдмонтоном" на драфте 2015 года под общим первым номером. В прошедшем сезоне по итогам регулярного чемпионата он стал лучшим бомбардиром лиги, набрав 100 очков (30 шайб + 70 передач) в 82 матчах, что помогло его команде выйти в плей-офф впервые с 2006 года. В 13 играх Кубка Стэнли он набрал 9 очков (5 шайб + 4 передачи). По итогам сезона 20-летний канадец получил приз самому ценному игроку регулярного чемпионата - "Харт Трофи", а также завоевал "Арт Росс Трофи" (вручается лучшему бомбардиру регулярного чемпионата) и "Тед Линдсей Эворд" (лучший игрок по версии профсоюза).
В октябре 2016 года "Эдмонтон" выбрал Макдэвида в качестве капитана команды, что сделало его самым молодым капитаном в истории НХЛ. Он становился чемпионом мира в составе сборной Канады на юниорском (2013), молодежном (2015) и взрослом (2016) уровнях.