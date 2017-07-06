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СМИ: организаторы ОИ-2016 просят МОК помочь в погашении долга в $40 млн

Спорт
6 июля, 4:23 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 6 июля., /ТАСС

Общая стоимость Игр составляет $13,2 млрд, хотя изначально - в 2009 году, когда Рио-де- Жанейро был выбран для проведения ОИ-2016 - власти планировали уложиться в $8,78 млрд

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июля. /ТАСС /. Организаторы летних Олимпийских игр, состоявшихся в Рио-де-Жанейро в августе прошлого года, обратятся в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой помочь в погашении долга перед кредиторами в размере 130 млн реалов (около 40 млн долларов). Об этом сообщил директор по связям с общественностью оргкомитета "Рио-2016" Марио Андрада, слова которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

"МОК может помочь нам получить рычаги влияния, помочь в диалоге с правительством", - сказал Андрада. По его словам, глава оргкомитета Карлос Артур Нузман на следующей неделе встретится с представителями МОК в Швейцарии, чтобы обсудить этот вопрос.

Стоимость Олимпиады-2016

В середине июня Агентство по управлению олимпийским наследием (АУОН) - созданный при Министерстве спорта Бразилии орган - обнародовало доклад, согласно которому стоимость проведения Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро составила в общей сложности 43,2 млрд реалов (около $13,2 млрд). По сравнению с предыдущим вариантом документа сумма расходов, связанных со спортивными объектами, увеличилась с 7,09 млрд реалов ($2,15 млрд) до 7,23 млрд реалов ($2,2 млрд). Подобный рост был вызван продолжающейся необходимостью поддерживать олимпийские стадионы в надлежащем состоянии пока для них не будут найдены арендаторы.

Две других статьи бюджета ОИ-2016 приходятся на работы по возведению городской инфраструктуры ($8,2 млрд) и бюджет оргкомитета соревнований "Рио-2016" ($2,8 млрд). Таким образом, общая стоимость Игр достигла 43,2 млрд реалов ($13,2 млрд), хотя изначально - в 2009 году, когда Рио-де- Жанейро был выбран для проведения ОИ-2016 - власти планировали уложиться в 28,8 млрд реалов ($8,78 млрд).

Финансовый кризис в Рио-де-Жанейро

Данные об увеличении стоимости Олимпиады были обнародованы на фоне борьбы властей штата Рио-де-Жанейро с острым финансовым кризисом. В конце мая Законодательная ассамблея региона поддержала инициативу о продлении до конца 2018 года режима ЧП в экономической сфере, действующего уже 11 месяцев. Документ позволяет властям штата перераспределять финансовые средства в пользу госслужащих, отказываясь при этом от некоторых выплат по долгам. По словам сторонников законопроекта, в противном случае региональному правительству пришлось бы уволить более 100 тысяч человек.

О введении в регионе чрезвычайного положения в экономической сфере руководство штата Рио-де-Жанейро объявило в конце июня прошлого года. В опубликованном декрете говорилось, что огромный бюджетный дефицит "мешает штату выполнить взятые обязательства по проведению Олимпийских и Паралимпийских игр". Некоторые категории госслужащих до сих пор получают зарплаты с задержкой в несколько недель.

XXXI летняя Олимпиада прошла в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года. Это были первые Олимпийские игры, которые состоялись в Южной Америке.

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