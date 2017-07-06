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Мещеряков: стадион "Локомотива" после ремонта станет более уютным для болельщиков

Спорт
6 июля, 10:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Как рассказал ТАСС председатель совета директоров столичного клуба, вопрос изменения названия стадиона находится в стадии обсуждения

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Стадион "Локомотив" в Черкизове

Стадион "Локомотив" в Черкизове

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Стадион футбольного клуба "Локомотив" после ремонта станет более уютным и приятным для болельщиков. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков.

Ранее президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал ТАСС, что вместимость арены была сокращена на 1500 мест, а ремонт завершится к началу августа. 14 июля на стадионе в Черкизове пройдет матч за Суперкубок России, в котором "Локомотив" встретится со "Спартаком".

"Стадион нуждался в ремонте, и мы посмотрим, как зрители его оценят. Главное, что футбольное поле как было, так и будет одно из лучших в стране, потому что им занимаются профессионалы. Мы уверены, что стадион станет еще более уютным и приятным для болельщиков. И будем предпринимать все усилия, чтобы количество зрителей росло от игры к игре", - сказал Мещеряков.

Также он отметил, что вопрос изменения названия стадиона находится в стадии обсуждения. Ранее Геркус в интервью ТАСС сообщил, что в сезоне-2017/18 в названии стадиона может появиться упоминание одного из брендов РЖД.

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