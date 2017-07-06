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Более 2 тыс. спортсменов примут участие во Всероссийских пляжных играх в Татарстане

Спорт
6 июля, 18:32 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 6, июля. /ТАСС

На соревнования в Казани приедут спортсмены из 63 регионов РФ

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САРАТОВ, 6 июля. /ТАСС/. Более 2 тыс. участников, из них 1200 спортсменов из 63 регионов РФ, приедут в Татарстан на III Всероссийские пляжные игры. Соревнования пройдут в Казани с 7 по 16 июля, об этом в четверг сообщает департамент медиа и коммуникаций АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов".

"На Игры прибудут более 2 тыс. участников, из них 1200 спортсменов из 63 регионов Российской Федерации. Будет разыграно 279 комплектов медалей. Соревнования обслуживает судейский корпус в количестве 391 человека", - сказали в департаменте.

Отмечается, что Казань примет 13 видов спорта, включая соревнования по "летающему диску", тайскому боксу, пляжному волейболу, пляжному гандболу, пляжному регби, бадминтону, воркауту, бодибилдингу и другим видам спорта.

"Игры пройдут на двух площадках города: в Центре пляжных видов спорта Дворца водных видов спорта Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма, а также на Кремлевской набережной", - уточнили в департаменте.

Всероссийские пляжные игры впервые прошли в сентябре 2015 года в олимпийском Сочи. Затем соревнования переехали в Москву - Центр пляжных видов спорта "Динамо" принял в 2016 более 1000 участников.

III Всероссийские пляжные игры пройдут в Казани, организаторами стали министерство спорта России, министерство по делам молодежи и спорта Республики Татарстан, Всероссийская ассоциация пляжных видов спорта, АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов", а также общероссийские спортивные федерации по видам спорта игр.

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