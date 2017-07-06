Более 2 тыс. спортсменов примут участие во Всероссийских пляжных играх в Татарстане

Компаниям помогут отчитываться о климатических рискахСоциальная ответственность 6 июля, 18:57
Немец Киттель выиграл шестой этап веломногодневки "Тур де Франс"Спорт 6 июля, 18:52
Мультсериал про Ждуна может появиться уже в конце 2017 годаКультура 6 июля, 18:46
В США протез руки назвали в честь героя "Звездных войн"Социальная ответственность 6 июля, 18:42
Суд ограничил экс-губернатора Белых в ознакомлении с материалами делаПроисшествия 6 июля, 18:41
История под куполом: древнейшие петроглифы и первобытная стоянка в ЗаполярьеОбщество 6 июля, 18:40
Агент: хоккеист Зарипов близок к переходу в "Ак Барс"Спорт 6 июля, 18:39
В Гамбурге стартовал "адский пикник" антиглобалистов и левых радикаловМеждународная панорама 6 июля, 18:30
Мутко: переговоры о матче сборных России и Бразилии находятся в завершающей стадииСпорт 6 июля, 18:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САРАТОВ, 6 июля. /ТАСС/. Более 2 тыс. участников, из них 1200 спортсменов из 63 регионов РФ, приедут в Татарстан на III Всероссийские пляжные игры. Соревнования пройдут в Казани с 7 по 16 июля, об этом в четверг сообщает департамент медиа и коммуникаций АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов".
"На Игры прибудут более 2 тыс. участников, из них 1200 спортсменов из 63 регионов Российской Федерации. Будет разыграно 279 комплектов медалей. Соревнования обслуживает судейский корпус в количестве 391 человека", - сказали в департаменте.
Отмечается, что Казань примет 13 видов спорта, включая соревнования по "летающему диску", тайскому боксу, пляжному волейболу, пляжному гандболу, пляжному регби, бадминтону, воркауту, бодибилдингу и другим видам спорта.
"Игры пройдут на двух площадках города: в Центре пляжных видов спорта Дворца водных видов спорта Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма, а также на Кремлевской набережной", - уточнили в департаменте.
Всероссийские пляжные игры впервые прошли в сентябре 2015 года в олимпийском Сочи. Затем соревнования переехали в Москву - Центр пляжных видов спорта "Динамо" принял в 2016 более 1000 участников.
III Всероссийские пляжные игры пройдут в Казани, организаторами стали министерство спорта России, министерство по делам молодежи и спорта Республики Татарстан, Всероссийская ассоциация пляжных видов спорта, АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов", а также общероссийские спортивные федерации по видам спорта игр.