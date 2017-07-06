В Чечне хотят создать тренировочный лагерь для подготовки яхтсменов

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ГРОЗНЫЙ, 6 июля. /ТАСС/. Власти Чечни планируют создать на базе высокогорного озера Кезеной-Ам тренировочный лагерь для подготовки профессиональных спортсменов по парусному спорту. Об этом ТАСС сообщил в четверг вице-премьер республики Муслим Байтазиев, перед церемонией открытия первой парусной регаты в истории Чечни - "Кубок Кезеной-Ам 2017".
"Мы хотим, чтобы на базе озера проводились тренировочные сборы спортсменов по парусным видам спорта, в том числе для олимпийской сборной России. <…> Инструкторы и тренеры, которые прибыли на соревнования за эти три дня смогут оценить все достоинства базы Кезеной-Ам", - сказал Байтазиев. При этом он добавил, что благодаря стартовавшим в четверг соревнованиям по парусному спорту, Чеченская республика открывает для себя новый вид спорта.
"У нас сейчас развиваются не только силовые виды спорта, но и технические. Чечня показывает хорошие лидирующие места в автоспорте, в котором начала участвовать совсем недавно. И проходящие сегодня соревнования мы воспринимаем как начало зарождения парусного вида спорта в нашей республике. Это знаменательное событие для всего региона", - сказал вице-премьер.
Первая парусная регата в истории Чечни - "Кубок Кезеной- Ам 2017" - стартовала на одноименном высокогорном озере. Она пройдет с 6 по 9 июля на высоте 1,87 тыс. метров над уровнем моря. Участие в соревнованиях принимают 20 команд из разных стран мира. В частности, в заездах поборются за призовые места спортсмены из России, Хорватии, Черногории, Германии, Белоруссии, Украины, Чехии и Новой Зеландии.
Соревнуются участники на легких и маневренных спортивных лодках. По правилам класса, в экипаж каждой яхты входят не более четырех человек, включая шкипера. Призовой фонд парусной регаты составляет 1,2 млн рублей. Он будет распределен между победителями и призерами двух групп участников в равных долях.
Кроме того, названия экипажей-победителей будут указаны на переходящем "Кубке Кезеной-Ам". 8 июля, в завершающий гоночный день "Кубка Кезеной-Ам 2017", состоится суперфинал "Ахмат" на приз правительства Чеченской Республики. Участие в нем примут шесть команд - победителей в двух группах. Завершением соревнований станет торжественное награждение победителей и участников регаты, вручение переходящего кубка Кезеной-Ам с участием главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.