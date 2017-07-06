Би-би-си: восемь человек погибли в давке на футбольном матче в Малави

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Восемь человек погибли в давке перед товарищеским футбольным матчем в Малави. Об этом сообщает Би-би-си.

6 июля в Малави должен был пройти товарищеский матч между "Нияса Биг Буллетс" и "Сильвер Страйкерс" в честь празднований 53-й годовщины независимости Малави от британского колониального господства. Встреча должна была состояться на стадионе, вмещающем 40 тысяч человек. Вход на игру был свободным.

Перед началом матча тысячи людей побежали занимать свои места. В образовавшейся давке погибло восемь человек, семь из которых дети, и многие получили травмы. По сообщениям полиции, количество жертв может быть увеличено.

Президент Малави Питер Мутарика выразил соболезнования и заявил, что правительство сделает все возможное для помощи семьям погибших. Он добавил, что был потрясен, когда узнал о случившейся трагедии.