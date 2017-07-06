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Олимпийская чемпионка Маттек-Сэндс была госпитализирована во время матча Уимблдона

Спорт
6 июля, 20:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

32-летняя американка получила серьезную травму колена

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Бетани Маттек-Сэндс

Бетани Маттек-Сэндс

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Американская теннисистка Бетани Маттек-Сэндс получила серьезную травму колена во время матча второго круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн), и была госпитализирована. Об этом сообщает агентство Reuters.

Во втором круге 32-летняя американка играла с румынкой Сораной Кырстя. Во время одного из розыгрышей в первом гейме третьего сета Маттек-Сэндс упала, схватившись за ногу и крича о помощи. Около 20 минут ей оказывали медицинскую помощь прямо на корте. Спортсменку поместили на носилки и отвезли в ближайшую больницу.

Маттек-Сэндс также должна была играть в парном разряде вместе с чешкой Луцией Шафаржовой. На Уимблдоне они боролись за четвертую победу подряд на турнирах серии Большого шлема в паре. В 2016 году они выиграли Открытый чемпионат США, а в 2017 году - Австралии и Франции.

В 2016 году Маттек-Сэндс стала олимпийской чемпионкой, выиграв турнир среди смешанных пар вместе с соотечественником Джеком Соком.

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