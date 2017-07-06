Российский теннисист Южный проиграл канадцу Раоничу во втором круге Уимблдона

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Михаил Южный уступил канадцу Милошу Раоничу в матче второго круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).
Матч завершился со счетом 3:6, 7:6 (9:7), 6:4, 7:5 в пользу канадца, "посеянного" на турнире под шестым номером. Встреча продолжалась 2 часа и 40 минут.
В третьем круге Раонич сыграет с победителем матча между россиянином Андреем Рублевым и испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом (25).
Уимблдон завершится 16 июля.