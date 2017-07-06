Готовность стадиона к ЧМ-2018 в Самаре составляет более 70%

САМАРА, 6 июля. /ТАСС/. Строящийся в Самаре стадион к ЧМ-2018 готов более чем на 70%, на объекте завершается монтаж основных металлоконструкций, сообщила в четверг пресс-служба правительства Самарской области по итогам заседания регионального организационного комитета "Россия-2018".

"Готовность стадиона составляет более 70%. Завершается монтаж основных металлоконструкций, установлено 89 из 96 блоков консолей купола. Начались подготовительные работы по благоустройству на прилегающей к стадиону территории", - говорится в сообщении.

На объекте задействовано 2 тыс. человек и 177 единиц техники. По данным на 19 мая, готовность стадиона составляла около 65%. Как сообщалось ранее, в мае работы по строительству стадиона вошли в график.

Арена, рассчитанная на 45 тыс. зрителей, возводится на въезде в Самару около основных автомобильных трасс, ведущих в сторону аэропорта и Тольятти. В архитектурном решении стадиона отражен образ Самары как города авиационных и космических технологий. Сооружение будет представлять собой сферический купол высотой до 60 метров с вырезом в центре, напоминая летающую тарелку.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Стадион в Самаре примет шесть матчей чемпионата: четыре встречи групповой стадии, матч 1/8 финала и четвертьфинал.