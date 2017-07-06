Российские волейболисты проиграли бразильцам и не сумели выйти в полуфинал Мировой лиги

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу уступила команде Бразилии во втором матче группового раунда финального этапа Мировой лиги, который проходит в бразильской Куритибе. Это поражение не позволило россиянам пробиться в полуфинал турнира.

Встреча завершилась со счетом 3-2 в пользу бразильцев. Для выхода в полуфинал россиянам была необходима победа со счетом 3-0. После победы в первом сете бразильцы обеспечили себе выход в следующий раунд вместе с канадцами.

В среду в первом матче в группе российские волейболисты уступили канадцам со счетом 0-3. Бразильцы обыграли канадцев со счетом 3-1. Сборная Бразилии набрала 5 очков и заняла первое место в группе, канадцы с тремя очками расположились на второй позиции. Сборная России набрала одно очко.

В другой группе выступают сборные США, Сербии и Франции. Американцы идут на первом месте, в двух матчах они набрали четыре очка. Французы с двумя очками занимают второе место, сербы с нулем - третьи. Позднее французы сыграют против сербов.

В финальном этапе Мировой лиги участвуют шесть сборных, разбитые на две группы по три команды. В полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Турнир завершится 8 июля.