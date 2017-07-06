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IAAF извинилась перед легкоатлетами, данные которых были взломаны хакерами Fancy Bears

Спорт
6 июля, 22:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Международная ассоциация легкоатлетических федераций заявила, что продолжит работу по защите от хакерских атак

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© AP Photo/Lionel Cironneau

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) принесла свои извинения спортсменам, личные и медицинские данные которых были выложены в сеть хакерской группой Fancy Bears. Об этом говорится в заявлении IAAF, обнародованном на официальном сайте организации.

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В среду хакерская группа Fancy Bears опубликовала на своем сайте ряд документов IAAF, содержание которых касалось допинга и коррупции в спорте. Согласно опубликованным данным, IAAF скрыла подозрительные допинг- пробы по меньшей мере 47 спортсменов, среди которых четырехкратный олимпийский чемпион из Великобритании Мо Фара. Один из документов касался допинг-пробы Фары от 23 ноября 2015 года, которая была помечена словами "вероятно, допинг, подозрительный биопаспорт, требуются дополнительные данные". Позднее эта проба была отмечена как отрицательная.

"IAAF приносит извинения спортсменам, которые поверили, что их личные и медицинские данные находятся в безопасности. Ассоциация продолжит работу по защите от хакерских атак", - говорится в документе. Также отмечается, что "неправильно делать какие-либо выводы на основании документов, выдернутых из контекста и без полных доказательств вины".

В сентябре 2016 года хакерская группа Fancy Bears взломала базу данных антидопинговой системы ADAMS, после чего начала частями публиковать документы, согласно которым многие титулованные спортсмены в разные годы принимали запрещенные вещества в терапевтических целях. В частности, среди указанных атлетов оказались американская теннисистка Серена Уильямс, американская гимнастка Симона Байлз, испанский теннисист Рафаэль Надаль, британский бегун на длинные дистанции Мо Фара и другие.

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