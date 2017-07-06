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Российский теннисист Рублев проиграл испанцу Рамосу-Виньоласу во втором круге Уимблдона

Спорт
6 июля, 22:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:7 (6:8), 4:6, 6:3, 6:4 в пользу испанца

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Андрей Рублев

Андрей Рублев

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев уступил испанцу Альберту Рамосу-Виньоласу в матче второго круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - 31,6 млн фунтов стерлингов).

Матч завершился со счетом 7:5, 6:7 (6:8), 4:6, 6:3, 6:4 в пользу испанца, "посеянного" на турнире под 25-м номером. Встреча продолжалась 3 часа и 31 минуту.

В третьем круге Рамос-Виньолас сыграет с канадцем Милошем Раоничем (5), который выбил из борьбы другого россиянина Михаила Южного.

Уимблдон завершится 16 июля.

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