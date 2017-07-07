Сборная Франции обыграла сербов и вышла в полуфинал Мировой лиги по волейболу

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Волейболисты сборной Франции победили команду Сербии со счетом 3-2 во втором матче группового раунда финального этапа Мировой лиги, который проходит в бразильской Куритибе.

Французы одержали вторую победу и набрали 4 очка, став последним полуфиналистом Мировой лиги. Второе место в группе заняла сборная США, обыгравшая сербов (3-1), но уступившая команде Франции (2-3).

В другой группе выступали сборные Бразилии, России и Канады. Бразильцы стали первыми, в двух матчах они набрали пять очков. Команда Канады заняла второе место (3 очка), сборная России - третье (1). Таким образом, команды России и Сербии разделили пятое место в Мировой лиге 2017 года.

В первом полуфинале встретятся сборные Бразилии и США, во втором - команды Канады и Франции. Оба полуфинала состоятся в пятницу.

Финал и матч за третье место состоятся в субботу.