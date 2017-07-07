Есмантович: переговоры ЦСКА и "Трактора" по хоккеисту Нестерову скоро завершатся

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МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Переговоры между ЦСКА и "Трактором" по передаче прав армейскому клубу на 24-летнего хоккеиста Никиту Нестерова находятся в завершающей стадии. Об этом ТАСС сообщил президент московского клуба Игорь Есмантович.
В минувшем сезоне Нестеров провел 35 матчей за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй" (3 шайбы + 9 передач) и 15 игр за "Монреаль" (1+4). После истечения срока контракта с "Монреалем" защитник стал неограниченно свободным агентом, поскольку клуб не сделал ему квалификационное предложение. Агент Нестерова сообщил, что игрок принял решение вернуться в Континентальную хоккейную лигу. За "Трактор" он выступал с 2011 по 2013 год.
"Переговоры с "Трактором" находятся в завершающей стадии. Официальная информация поступит позже", - сказал Есмантович.
Ранее ЦСКА заключил трехлетний контракт с форвардом Романом Любимовым, который минувший сезон провел в "Филадельфии".
Нестеров является серебряным и бронзовым призером молодежного чемпионата мира, а также провел один матч за национальную команду на Кубке мира.