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Сарсания: "Зенит" примет решение по Хави Гарсии после возвращения со сбора

Спорт
7 июля, 12:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Ранее стало известно, что в аренде 30-летнего футболиста заинтересованы "Малага" и французский клуб "Бордо"

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Хави Гарсия

Хави Гарсия

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. "Зенит" примет решение, отдавать ли в аренду полузащитника Хави Гарсию в аренду или оставить в клубе, по возвращении со сбора. Об этом ТАСС заявил спортивный директор футбольного клуба Константин Сарсания.

Ранее стало известно, что в аренде 30-летнего испанца заинтересованы "Малага" и французский клуб "Бордо".

"Предложения от этих клубов есть, других пока нет. Решение будем принимать вместе с тренерским штабом, когда команда вернется со сборов", - прокомментировал ситуацию Сарсания.

"Зенит" в межсезонье сменил руководство и главного тренера команды, вместо румына Мирчи Луческу пришел итальянец Роберто Манчини. Команда до 8 июля проводит сбор в Австрии.

Гарсия выступает за "Зенит" с 2014 года (72 матча, 6 мячей), выиграл с командой чемпионат и Кубок России, дважды - Суперкубок страны.

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