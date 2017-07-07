Сарсания: "Зенит" примет решение по Хави Гарсии после возвращения со сбора

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. "Зенит" примет решение, отдавать ли в аренду полузащитника Хави Гарсию в аренду или оставить в клубе, по возвращении со сбора. Об этом ТАСС заявил спортивный директор футбольного клуба Константин Сарсания.

Ранее стало известно, что в аренде 30-летнего испанца заинтересованы "Малага" и французский клуб "Бордо".

"Предложения от этих клубов есть, других пока нет. Решение будем принимать вместе с тренерским штабом, когда команда вернется со сборов", - прокомментировал ситуацию Сарсания.

"Зенит" в межсезонье сменил руководство и главного тренера команды, вместо румына Мирчи Луческу пришел итальянец Роберто Манчини. Команда до 8 июля проводит сбор в Австрии.

Гарсия выступает за "Зенит" с 2014 года (72 матча, 6 мячей), выиграл с командой чемпионат и Кубок России, дважды - Суперкубок страны.