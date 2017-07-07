"Спартак" сыграл вничью с хорватским "Славеном Белупо" в товарищеском матче

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" сыграл вничью с хорватским "Славеном Белупо" со счетом 1:1 в товарищеском матче, который прошел в австрийском городе Филлах.
В составе "Спартака" гол забил Зе Луиш (53-я минута). Ответный мяч на 78-й минуте провел Бруно Багоевич.
В ночь на 8 июля футболисты "Спартака" вернутся в Москву из Австрии, где проводят предсезонный сбор. В субботу игрокам московской команды будут вручены золотые медали чемпионата России сезона-2016/17.
Данная встреча является заключительной для "Спартака" перед матчем за Суперкубок России со столичным "Локомотивом", который пройдет 14 июля в Москве.