Гандболистка Манагарова, сменившая украинское гражданство на российское, вызвана в сборную

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Юлия Манагарова, сменившая украинское гражданство на российское, впервые в карьере вызвана в сборную России по гандболу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Манагарова, которая была признана лучшим правым крайним чемпионата России в прошедшем сезоне, в марте 2016 года получила российское гражданство. Ранее спортсменка выступала за сборную Украины. 28-летняя гандболистка, которая выступает за "Ростов-Дон", согласно правилам, не могла играть за сборную России до лета 2017 года. 16 июня истек срок так называемого карантина, и спортсменка может выступать за сборную страны.

Женская сборная страны проведет летний сбор в Сочи с 14 по 27 июля. Главный тренер сборной Евгений Трефилов, кроме Манагаровой, вызвал еще 21 гандболистку на сбор.

Полный состав выглядит следующим образом:

вратари: Виктория Калинина ("Кубань"), Елена Уткина ("Лада"), Кира Трусова ("Астраханочка")

правые крайние: Юлия Манагарова ("Ростов-Дон"), Екатерина Левша, Карина Сисенова (обе - "Астраханочка")

правые полусредние: Наталия Даньшина, Валентина Вернигорова (обе - "Кубань"), Валерия Ганичева ("Динамо- Синара")

разыгрывающие: Дарья Дмитриева ("Лада"), Елизавета Малашенко ("Астраханочка"), Ярослава Фролова, Ксения Карпачева (обе - "Кубань")

левые полусредние: Полина Ведехина ("Динамо-Синара"), Виктория Жилинскайте ("Кубань"), Алена Ихнева ("Астраханочка")

линейные: Екатерина Матлашова ("Кубань"), Евгения Петрова ("Астраханочка")

левые крайние: Дарья Самохина, Кристина Кожокарь (обе - "Астраханочка"), Юлия Маркова ("Динамо-Синара"), Снежана Махнева ("Кубань").

Чемпионат мира по гандболу среди женщин пройдет с 1 по 17 декабря. Сборная России попала в группу С вместе с командами Дании, Бразилии, Черногории, Японии и Туниса.