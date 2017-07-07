Гандболистка Манагарова, сменившая украинское гражданство на российское, вызвана в сборную

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Юлия Манагарова, сменившая украинское гражданство на российское, впервые в карьере вызвана в сборную России по гандболу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).
Манагарова, которая была признана лучшим правым крайним чемпионата России в прошедшем сезоне, в марте 2016 года получила российское гражданство. Ранее спортсменка выступала за сборную Украины. 28-летняя гандболистка, которая выступает за "Ростов-Дон", согласно правилам, не могла играть за сборную России до лета 2017 года. 16 июня истек срок так называемого карантина, и спортсменка может выступать за сборную страны.
Женская сборная страны проведет летний сбор в Сочи с 14 по 27 июля. Главный тренер сборной Евгений Трефилов, кроме Манагаровой, вызвал еще 21 гандболистку на сбор.
Полный состав выглядит следующим образом:
Чемпионат мира по гандболу среди женщин пройдет с 1 по 17 декабря. Сборная России попала в группу С вместе с командами Дании, Бразилии, Черногории, Японии и Туниса.