Сборная России по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу в формате 3x3, который проходит в голландского Амстердаме.
Россияне на групповом этапе обыграли швейцарцев со счетом 20:17, но уступили французам со счетом 19:21. В составе сборной России играют Илья Александров, Лео Лагутин, Антон Индриков и Александр Захаров.
Французы со счетом 21:19 обыграли швейцарцев и заняли первое место в группе. Сборная России стала второй, уступив три очка лидерам.
В четвертьфинале россияне встретятся со словенцами. Игра пройдет 9 июля, начало - в 16:50 мск. Чемпионат Европы завершится в воскресенье.
Международный олимпийский комитет на заседании исполкома организации 9 июня принял решение включить в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате 3х3.