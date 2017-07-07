Сборная Бразилии по волейболу вышла в финал Мировой лиги

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Мужская сборная Бразилии по волейболу обыграла команду США и вышла в финал Мировой лиги. Финальный этап турнира проходит в бразильской Куритибе.

Встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу хозяев. В другом полуфинале сыграют сборные Франции и Канады.

Сборная России не сумела выйти из группы, проиграв канадцам (0-3) и бразильцам (2-3).

Финал пройдет 8 июля.