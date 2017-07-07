Сборная Бразилии по волейболу вышла в финал Мировой лиги

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Мужская сборная Бразилии по волейболу обыграла команду США и вышла в финал Мировой лиги. Финальный этап турнира проходит в бразильской Куритибе.
Встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу хозяев. В другом полуфинале сыграют сборные Франции и Канады.
Сборная России не сумела выйти из группы, проиграв канадцам (0-3) и бразильцам (2-3).
Финал пройдет 8 июля.