Сборные Бразилии и Франции сыграют в финале Мировой лиги по волейболу

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Мужская сборная Франции по волейболу обыграла команду Канады со счетом 3-1 в полуфинале Мировой лиги и вышла в финал турнира, который проходит в бразильской Куритибе.

Соперником французов по финальному матчу, который пройдет 8 июля, будет сборная Бразилии, ранее победившая команду США.

Бразильцы являются рекордсменами турнира по завоеванным титулам - девять. Французы выигрывали Мировую лигу однажды.