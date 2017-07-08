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Сборные Бразилии и Франции сыграют в финале Мировой лиги по волейболу

Спорт
8 июля, 1:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

В полуфинале французы победили команду Канады

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Мужская сборная Франции по волейболу обыграла команду Канады со счетом 3-1 в полуфинале Мировой лиги и вышла в финал турнира, который проходит в бразильской Куритибе.

Соперником французов по финальному матчу, который пройдет 8 июля, будет сборная Бразилии, ранее победившая команду США.

Бразильцы являются рекордсменами турнира по завоеванным титулам - девять. Французы выигрывали Мировую лигу однажды.

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