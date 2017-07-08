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Ямайский спринтер Ливермор уличен в употреблении допинга

Спорт
8 июля, 10:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Спортсмену грозит четырехлетняя дисквалификация

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Джейсон Ливермор (слева) и Усейн Болт

Джейсон Ливермор (слева) и Усейн Болт

©  EPA/SERGEI ILNITSKY

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Допинг-проба "А" ямайского легкоатлета Джейсона Ливермора дала положительный результат на запрещенное вещество. Об этом сообщил агентству Reuters председатель антидопингового комитета Ямайки (JADCO) Кент Гэммон.

Проба была сдана во внесоревновательный период 16 декабря. Название запрещенного вещества не сообщается. Спортсмену грозит четырехлетняя дисквалификация. Слушания по делу Ливермора состоятся 11 сентября.

По данным агентства, 29-летний спринтер не запрашивал вскрытие пробы "Б".

Ливермор завоевал золото в эстафете 4х100 на Играх Содружества - 2014 в составе сборной Ямайки вместе с Усейном Болтом, Кемаром Бэйли-Коулом и Никелем Ашмидом.

Ранее Ливермор не был включен в состав национальной команды для участия в чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, который пройдет с 4 по 13 августа.

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