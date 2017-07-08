СМИ: футболист "Локомотива" Фарфан ограблен в Германии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Джефферсон Фарфан был ограблен в немецком городе Дюссельдорфе. Об этом сообщает газета El Comercio.

Издание отмечает, что 32-летний перуанский футболист находился в Германии во время выходного, предоставленного клубом. Он припарковал свой автомобиль возле одного из торговых центров Дюссельдорфа и отправился за покупками. Пока Фарфан отсутствовал, злоумышленники разбили стекло машины и похитили имущество спортсмена. Размер ущерба, причиненного грабителями футболисту, не сообщается.

Фарфан перешел в "Локомотив" в 2017 году, за московский клуб он провел восемь матчей, в которых забил один гол.