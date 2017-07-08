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СМИ: футболист "Локомотива" Фарфан ограблен в Германии

Спорт
8 июля, 10:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Как сообщает газета El Comercio, злоумышленники разбили стекло машины футболиста и похитили его имущество

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Джефферсон Фарфан

Джефферсон Фарфан

© EPA/Ernesto Arias

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Джефферсон Фарфан был ограблен в немецком городе Дюссельдорфе. Об этом сообщает газета El Comercio.

Издание отмечает, что 32-летний перуанский футболист находился в Германии во время выходного, предоставленного клубом. Он припарковал свой автомобиль возле одного из торговых центров Дюссельдорфа и отправился за покупками. Пока Фарфан отсутствовал, злоумышленники разбили стекло машины и похитили имущество спортсмена. Размер ущерба, причиненного грабителями футболисту, не сообщается.

Фарфан перешел в "Локомотив" в 2017 году, за московский клуб он провел восемь матчей, в которых забил один гол.

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