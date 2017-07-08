Ребров: "Спартак" должен подтверждать свое чемпионство в предстоящем сезоне РФПЛ

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" должен подтверждать свое чемпионство в предстоящем сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Такое мнение журналистам высказал вратарь красно-белых Артем Ребров.
В субботу состоится торжественное вручение золотых медалей футболистам, тренерам и персоналу "Спартака" за победу в чемпионате России сезона-2016/17.
"Чувствую, что надо готовиться к следующему сезону, подтверждать свое чемпионство", - сказал Ребров перед началом церемонии.
"Спартак" выиграл чемпионат России в 10-й раз. Новый сезон РФПЛ стартует 15 июля.