Федун назвал "бесценным" футболиста "Спартака" Промеса

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Владислав Уткин/. Голландский полузащитник футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес бесценен. Такое мнение ТАСС высказал владелец "Спартака" и председатель совета директоров клуба Леонид Федун.

Промес перешел в "Спартак" из голландского "Твенте" в 2014 году. СМИ неоднократно сообщали об интересе к игроку со стороны английских клубов "Ливерпуль" и "Арсенал".

Отвечая на вопрос о трансферной стоимости игрока, Федун сказал: "Он бесценен".

Контракт 25-летнего Промеса со "Спартаком" рассчитан до 2021 года. В прошедшем сезоне футболист провел 29 матчей за красно-белых, в которых забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач.