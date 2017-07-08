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Федун назвал "бесценным" футболиста "Спартака" Промеса

Спорт
8 июля, 21:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Владислав Уткин

Контракт 25-летнего голландского полузащитника с московским клубом рассчитан до 2021 года

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Квинси Промес

Квинси Промес

© Михаил Метцель/ТАСС, архив

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Владислав Уткин/. Голландский полузащитник футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес бесценен. Такое мнение ТАСС высказал владелец "Спартака" и председатель совета директоров клуба Леонид Федун.

Промес перешел в "Спартак" из голландского "Твенте" в 2014 году. СМИ неоднократно сообщали об интересе к игроку со стороны английских клубов "Ливерпуль" и "Арсенал".

Отвечая на вопрос о трансферной стоимости игрока, Федун сказал: "Он бесценен".

Контракт 25-летнего Промеса со "Спартаком" рассчитан до 2021 года. В прошедшем сезоне футболист провел 29 матчей за красно-белых, в которых забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач.

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