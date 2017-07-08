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Футболист "Аякса" потерял сознание во время матча и был госпитализирован на вертолете

Спорт
8 июля, 22:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

20-летний футболист был введен в состояние искусственной комы

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Абдельхак Нури (справа)

Абдельхак Нури (справа)

© EPA/OLAF KRAAK

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Футболист голландского "Аякса" Абдельхак Нури потерял сознание во время товарищеского матча с немецким "Вердером" и был эвакуирован со стадиона на вертолете. Об этом сообщает пресс-служба голландской команды.

В субботу "Аякс" проводил товарищеский матч против "Вердера" в австрийском Хиппахе. Во втором тайме 20-летний полузащитник "Аякса" Нури упал на поле и потерял сознание. Футболисту оказывали помощь в течение десяти минут, а затем госпитализировали на вертолете в больницу.

Встреча была прервана, болельщиков попросили покинуть стадион.

Причиной потери сознания игрока стала сердечная аритмия. На данный момент Нури находится в стабильном состоянии. Врачи ввели его в искусственную кому.

Нури является воспитанником "Аякса". В составе команды он провел 12 матчей в прошедшем сезоне.

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