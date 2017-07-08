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Грищук сыграл вничью с Адамсом в третьем туре этапа Гран-при по шахматам в Женеве

Спорт
8 июля, 22:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

В турнирной таблице лидирует азербайджанец Теймур Раджабов, набрав 2,5 очка

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Александр Грищук сыграл вничью с англичанином Майклом Адамсом в партии третьего тура этапа Гран-при Международной шахматной федерации в Женеве.

Россиянин Петр Свидлер также завершил вничью встречу с израильтянином Борисом Гельфандом, Александр Рязанцев - с Салемом Салехом из ОАЭ, Эрнесто Инаркиев - с китаянкой Хоу Ифань, Дмитрий Яковенко обыграл венгра Рихарда Раппорта, Ян Непомнящий проиграл украинцу Павлу Эльянову.

Партии Левон Аронян (Армения) - Теймур Раджабов (Азербайджан), Пентала Харикришна (Индия) - Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Аниш Гири (Нидерланды) - Ли Чао (Китай) завершились вничью.

После третьего тура в таблице единолично лидирует Раджабов, набравший 2,5 очка. Далее идут Мамедьяров, Адамс, Харикришна, Аронян, Грищук (по 2 очка), Гельфанд, Эльянов, Непомнящий, Гири, Свидлер, Ли Чао (по 1), Яковенко, Раппорт, Инаркиев, Рязанцев, Хоу Ифань (по 0,5) и Салех, не набравший ни одного очка. Следующий тур пройдет в воскресенье.

Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева и Пальма-де-Мальорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.

Этап в Женеве завершится 15 июля.

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