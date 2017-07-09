Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Исполком МОК рассмотрит кандидатуры Парижа и Лос-Анджелеса на проведение Игр-2024

Спорт
9 июля, 0:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Члены исполкома заслушают доклад рабочей группы, а также обсудят отчет оценочной комиссии, рассказывающий о кандидатурах Парижа и Лос-Анджелеса

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Заседание исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) открывается в воскресенье в швейцарской Лозанне. Исполком предваряет внеочередную сессию МОК, которая состоится 11 июля.

Главной темой обсуждения на заседании исполкома и сессии МОК станут выборы столицы летней Олимпиады 2024 года, которые состоятся в сентябре на 130-й сессии МОК в столице Перу Лиме. На проведение Игр 2024 года претендуют Париж и Лос-Анджелес, однако МОК предложил поделить между этими городами Олимпийские игры - в 2024 году их может получить столица Франции, а в 2028-м - Лос-Анджелес.

Ранее была создана рабочая группа по реформированию процесса выбора столицы Олимпийских игр, который может стать одновременным. Члены исполкома заслушают доклад рабочей группы, а также обсудят отчет оценочной комиссии, рассказывающий о кандидатурах Парижа и Лос-Анджелеса. Отчет был опубликован МОК 5 июля.

Заседание исполкома МОК пройдет в гостинице "Лозанна-Палас" 9 и 10 июля, по окончании будет организована пресс-конференция - ориентировочно в 14:30 мск в понедельник. В этот же день глава МОК Томас Бах проведет встречи с представителями двух городов-кандидатов на проведение Олимпиады 2024 года в Олимпийском музее.

Внеочередная сессия МОК пройдет 11 июля, следующий день члены МОК посвятят встречам с представителями оргкомитетов Лос-Анджелеса и Парижа.

Исполнительный комитет МОК выполняет оперативное руководство олимпийским движением и состоит из 15 членов во главе с Бахом. В исполком МОК входят четыре вице-президента МОК - австралиец Джон Коутс, Цзайцин Юй из Китая, испанец Хуан Антонио Самаранч-младший и турок Угур Эрденер, а также 10 обычных членов. Представителей России в исполкоме МОК нет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
8
Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"
8
Строители "Волгоград-Арены" завершили подъем самой крупной в России вантовой кровли
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Постпред при ООН: Трамп знает, что Россия вмешивалась в выборы в США
2
Горбачев сравнил встречу Путина с Трампом со своими переговорами с Рейганом
3
"Полезный саммит": Путин подвел итоги встречи лидеров G20
4
Белый дом: соглашение о зоне деэскалации - важный шаг к урегулированию в Сирии
5
Путин: российская экономика совершенно очевидно вышла из рецессии
6
СК проводит проверку по факту гибели двух пассажиров катамарана в Анапе
7
В Москве ко Дню города появятся почти 130 новых парков
Темы дня
Реклама