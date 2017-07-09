Исполком МОК рассмотрит кандидатуры Парижа и Лос-Анджелеса на проведение Игр-2024

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Заседание исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) открывается в воскресенье в швейцарской Лозанне. Исполком предваряет внеочередную сессию МОК, которая состоится 11 июля.

Главной темой обсуждения на заседании исполкома и сессии МОК станут выборы столицы летней Олимпиады 2024 года, которые состоятся в сентябре на 130-й сессии МОК в столице Перу Лиме. На проведение Игр 2024 года претендуют Париж и Лос-Анджелес, однако МОК предложил поделить между этими городами Олимпийские игры - в 2024 году их может получить столица Франции, а в 2028-м - Лос-Анджелес.

Ранее была создана рабочая группа по реформированию процесса выбора столицы Олимпийских игр, который может стать одновременным. Члены исполкома заслушают доклад рабочей группы, а также обсудят отчет оценочной комиссии, рассказывающий о кандидатурах Парижа и Лос-Анджелеса. Отчет был опубликован МОК 5 июля.

Заседание исполкома МОК пройдет в гостинице "Лозанна-Палас" 9 и 10 июля, по окончании будет организована пресс-конференция - ориентировочно в 14:30 мск в понедельник. В этот же день глава МОК Томас Бах проведет встречи с представителями двух городов-кандидатов на проведение Олимпиады 2024 года в Олимпийском музее.

Внеочередная сессия МОК пройдет 11 июля, следующий день члены МОК посвятят встречам с представителями оргкомитетов Лос-Анджелеса и Парижа.

Исполнительный комитет МОК выполняет оперативное руководство олимпийским движением и состоит из 15 членов во главе с Бахом. В исполком МОК входят четыре вице-президента МОК - австралиец Джон Коутс, Цзайцин Юй из Китая, испанец Хуан Антонио Самаранч-младший и турок Угур Эрденер, а также 10 обычных членов. Представителей России в исполкоме МОК нет.