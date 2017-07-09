Жизни потерявшему сознание во время матча футболиста "Аякса" ничего не угрожает

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Жизни футболиста голландского "Аякса" Абдельхака Нури, потерявшему сознание во время товарищеского матча с немецким "Вердером", ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба голландской команды.
В субботу "Аякс" проводил товарищеский матч против немецкого "Вердера" в австрийском Хиппахе. Во втором тайме 20-летний полузащитник "Аякса" Нури упал на поле и потерял сознание. Футболисту оказывали помощь в течение десяти минут, а затем госпитализировали на вертолете в больницу.
Причиной потери сознания игрока стала сердечная аритмия. На данный момент Нури находится в стабильном состоянии. Врачи ввели его в искусственную кому.
"Он находится в реанимации в состоянии сна, но он вне опасности", - говорится в сообщении.
Нури является воспитанником "Аякса". В составе команды он провел 12 матчей в прошедшем сезоне.