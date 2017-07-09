Сборная Канады победила команду США в матче за третье место в Мировой лиге по волейболу

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Мужская сборная Канады по волейболу обыграла команду США со счетом 3-1 в матче за третье место в Мировой лиге. Финальный этап турнира проходит в бразильской Куритибе.
Канадцы впервые в истории оказались в числе призеров турнира. Американцы дважды выигрывали Мировую лигу, один раз были вторыми и три раза - третьими.
Позже в финале сыграют сборные Франции и Бразилии.
Волейбольная Мировая лига среди мужских команд - главное коммерческое соревнование сезона, которое проводится с 1990 года.