Сборная Канады победила команду США в матче за третье место в Мировой лиге по волейболу

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Мужская сборная Канады по волейболу обыграла команду США со счетом 3-1 в матче за третье место в Мировой лиге. Финальный этап турнира проходит в бразильской Куритибе.

Канадцы впервые в истории оказались в числе призеров турнира. Американцы дважды выигрывали Мировую лигу, один раз были вторыми и три раза - третьими.

Позже в финале сыграют сборные Франции и Бразилии.

Волейбольная Мировая лига среди мужских команд - главное коммерческое соревнование сезона, которое проводится с 1990 года.